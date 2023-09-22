Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2024 год

Всего в 2024 году прогнозируют доходы на уровне 35 трлн рублей, расходы — 36,6 трлн рублей.

Также в проект внесли плановый период 2025 и 2026 годов — доходы прогнозируют в 33,5 и 34,1 трлн рублей, расходы — в 34,4 и 35,6 трлн рублей. Законопроект одобрили на заседании Правительства РФ. До 1 октября его внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

В качестве приоритетных направлений в проекте указали интеграцию новых регионов, укрепление обороноспособности, соцподдержку наиболее уязвимых категорий граждан, расширение инфраструктуры и технологическое развитие.

Около 4,4 трлн рублей планируют направить на единые пособия семьям с детьми, еще более 482 млрд — на улучшения их жилищных условий. Кроме того, 1,6 трлн направят на выплату маткапитала.

На поддержку промышленности гражданского назначения планируют выделить более 947 млрд рублей, малого и среднего бизнеса — 67 млрд. Покрываться дефицит бюджета будет в основном за счет заимствований, сообщает РИА «Новости».

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