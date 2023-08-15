Кондратьев: 177 млрд рублей мобилизовали в бюджет Краснодарского края в первом полугодии

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 августа рассказал, что в бюджет мобилизовано почти на треть больше аналогичного периода 2022 года.

Несмотря на современные вызовы, мы продолжаем сохранять темпы экономического роста, обеспечивать стабильность финансовой системы региона. Благодаря совместной работе всех органов власти и бизнеса за первые полгода в краевой бюджет удалось мобилизовать 177 млрд рублей налоговых и неналоговых начислений, что на 39,5 млрд рублей больше соответствующего периода 2022 года», — сказал глава Кубани.

Он добавил, что подобные результаты позволяют возводить множество соцобъектов, а также поддерживать различные категории граждан и повышать качество жизни во всех районах и городах края.

Прирост отмечают по всем бюджетообразующим доходным источникам, подчеркнул губернатор. Налоговые поступления составляют 97% в общем объеме — это НДФЛ, налоги на имущество и прибыль организаций, поступления от предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения, самозанятых и акцизы.

Кубань по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов входит в пятерку лидеров в стране. В этом году в консолидированный бюджет региона планируют мобилизовать не менее 430 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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