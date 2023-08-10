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Кондратьев: в этом году субсидии на взнос по ипотеке уже получили 249 работников соцсферы Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-subsidii-na-vznos-po-ipoteke-uzhe-poluchili-249-rabotnikov-sotssfery-kubani
Кондратьев: в этом году субсидии на взнос по ипотеке уже получили 249 работников соцсферы Кубани
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 августа рассказал о мерах поддержки врачей, учителей и социальных работников в регионе.

Глава Кубани подчеркнул, что поддержка работников соцсферы — один из безусловных приоритетов в работе властей.

«Убежден, важно помогать тем, кто заботится о других. Поэтому в прошлом году мы ввели новую меру поддержки — 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке для работников соцсферы. И она доказала свою востребованность. С начала года уже 828 человек подали заявки на получение средств. Из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 — необходимые средства», — рассказал губернатор.

Он отметил, что субсидии уже получили 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей. Эта программа поддержки будет действовать до тех пор, пока не удовлетворят все заявки.

Например, в прошлом году 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке предоставили 900 сотрудникам соцсферы региона. Столько же человек получат поддержку в этом году. Эта субсидия предоставляется тем, кто живет на Кубани более 10 лет, не обеспечен жильем или площадь имеющегося в собственности менее 10 кв. м на одного члена семьи.

Узнать всю необходимую информацию по процессу оформления заявки и получения субсидии можно на горячей линии Кубанского центра господдержки населения — 8(861)251-79-90, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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