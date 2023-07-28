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Правительство РФ разрешило оставлять должникам ипотечное жилье при банкротстве

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-razreshilo-ostavlyat-dolzhnikam-ipotechnoe-zhile-pri-bankrotstve
Правительство РФ разрешило оставлять должникам ипотечное жилье при банкротстве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Кабмин поддержал законопроект, который позволит ипотечникам сохранить свое единственное жилье в случае личного банкротства.

Согласно официальному отзыву правительства, должнику будет необходимо заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга, чтобы сохранить свою недвижимость.

Однако в правительстве заявили о необходимости доработать законопроект, учитывая замечания. Например, депутатам нужно проработать условия заключения таких соглашений, определить условия погашения долга.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук указал на то, что по текущим правилам, если человек больше не может выплачивать кредит, его признают банкротом. В этом случае банк имеет право только на залоговую квартиру в качестве обеспечительной меры, но не на другое имущество, пишут «Известия».

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