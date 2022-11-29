Правительство РФ направит на инвестпроекты в сельском хозяйстве 7,5 млрд рублей
Экономика
29.11.2022 17:01
Эти средства получат 43 региона страны. Благодаря поддержке реализуют более 150 инвестпроектов.
«Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности наших граждан в качественных и доступных продуктах питания», — сказал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Деньги будут вложены в создание ферм — молочных и мясных, строительство зернохранилищ и центров семеноводства, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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