Правительство РФ направит на инвестпроекты в сельском хозяйстве 7,5 млрд рублей

Эти средства получат 43 региона страны. Благодаря поддержке реализуют более 150 инвестпроектов.

«Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности наших граждан в качественных и доступных продуктах питания», — сказал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Деньги будут вложены в создание ферм — молочных и мясных, строительство зернохранилищ и центров семеноводства, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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