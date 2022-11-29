Правительство подготовило поправки, которые позволят быстрее ликвидировать свалки на Кубани
Кабмин подготовил поправки в закон, которые позволят ускорить реализацию федерального проекта «Генеральная уборка».
В рамках проекта принимают меры для ликвидации экологически опасных объектов. Сейчас поднимают затонувшие суда и выявляют объекты накопленного вреда окружающей среде. Таких в России сейчас более 1,9 тыс.
В частности, новые поправки позволят ускорить ликвидацию мусорных полигонов в Краснодарском крае и Астраханской области.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, законопроект уточнит порядок выявления, исследования и оценки объектов, а также проверку сметной стоимости.
По госреестру опасных для жизни и здоровья объектов Министерства природы России определят те полигоны и свалки, которые нужно будет устранить в первую очередь, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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