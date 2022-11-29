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Правительство подготовило поправки, которые позволят быстрее ликвидировать свалки на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-podgotovilo-popravki-kotorye-pozvolyat-bystree-likvidirovat-svalki-na-kubani
Правительство подготовило поправки, которые позволят быстрее ликвидировать свалки на Кубани

Кабмин подготовил поправки в закон, которые позволят ускорить реализацию федерального проекта «Генеральная уборка».

В рамках проекта принимают меры для ликвидации экологически опасных объектов. Сейчас поднимают затонувшие суда и выявляют объекты накопленного вреда окружающей среде. Таких в России сейчас более 1,9 тыс.

В частности, новые поправки позволят ускорить ликвидацию мусорных полигонов в Краснодарском крае и Астраханской области.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, законопроект уточнит порядок выявления, исследования и оценки объектов, а также проверку сметной стоимости.

По госреестру опасных для жизни и здоровья объектов Министерства природы России определят те полигоны и свалки, которые нужно будет устранить в первую очередь, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани до 2024 года ликвидируют четыре свалки.

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