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Правительство РФ направит еще 35 млрд рублей на строительство и ремонт дорог

Экономика
07.10.2022 18:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-napravit-eshhe-35-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-i-remont-dorog
Правительство РФ направит еще 35 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С помощью дополнительных 35 млрд рублей удастся сократить сроки выполнения завершения 34 социально-значимых федеральных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В числе строящихся объектов, на которые направят дополнительные средства, федеральная трасса А-289 между Крымом и Краснодарским краем, а также участки А-181 «Скандинавия» от границы Санкт-Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга, обход Нижнекамска и Набережных Челнов на М-7 «Волга».

Также планируется реконструкция нескольких участков М-5 «Урал» в Челябинской области и отрезков на А-360 «Лена» в Якутии и Амурской области, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Читайте также: в Краснодаре по нацпроекту отремонтируют дорогу на улице Котовского.

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