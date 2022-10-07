Правительство РФ направит еще 35 млрд рублей на строительство и ремонт дорог
Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
С помощью дополнительных 35 млрд рублей удастся сократить сроки выполнения завершения 34 социально-значимых федеральных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В числе строящихся объектов, на которые направят дополнительные средства, федеральная трасса А-289 между Крымом и Краснодарским краем, а также участки А-181 «Скандинавия» от границы Санкт-Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга, обход Нижнекамска и Набережных Челнов на М-7 «Волга».
Также планируется реконструкция нескольких участков М-5 «Урал» в Челябинской области и отрезков на А-360 «Лена» в Якутии и Амурской области, сообщает пресс-служба Росавтодора.
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