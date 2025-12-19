Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на создание очистных в Геленджике

Финансирование на строительство и ремонт объектов ЖКХ, сетей теплоснабжения и водоотведения получит 21 регион.

Правительство РФ приняло решение перераспределить порядка 5 млрд в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Деньги направят на работы, которые планируют выполнить в ближайшие два года. Среди регионов, которым выделят средства, — Белгородская, Курская, Пензенская, Ростовская, Омская и Брянская области, а также Пермский край и Республика Дагестан.

Дополнительно более 1 млрд рублей направят на возведение комплекса очистных сооружений в Геленджике. Это поможет повысить мощность инженерных систем, обслуживающих жилой сектор и предприятия города-курорта.

«Будем и дальше делать все необходимое для развития регионов, выполнения масштабных проектов, чтобы благоустраивать не только крупные города, но и небольшие поселки, улучшать качество жизни людей по всей стране», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

