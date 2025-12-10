Кабмин дополнительно выделит Кубани 14,7 млн рублей на социальную газификацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования программы социальной газификации для 18 регионов до конца 2025 года.

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства. Согласно документу, Краснодарский край получит 14 млн 735,8 тыс. рублей. Соседние Адыгея и Ставропольский край — 24 млн 763,3 тыс. и 2 млн 150 тыс. рублей соответственно.

Также средства получат Башкирия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Хабаровский края, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Курганская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области.

Перераспределение бюджетных средств позволит до конца года увеличить количество заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тыс. до 11 тыс.

Всего в этом году на реализацию программы социальной газификации в 55 регионах выделили 1 млрд рублей. По этой программе можно получить субсидию не менее 100 тыс. рублей на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям.

Такая поддержка предоставляется многодетным семьям, людям с невысокими доходами, участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы, ветеранам Великой Отечественной войны и людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

