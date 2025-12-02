На Кубани в 2025 году построили более 145 км газовых сетей

Работы в 15 населенных пунктах Краснодарского кря провели в рамках региональной программы газификации.

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, для создания комфортных условий в поселках, хуторах и станицах многоквартирные и частные дома перевели на природный газ, который экологичнее и дешевле.

Всего с начала 2025 года 15 населенных пунктах уже построили 22 объекта газоснабжения и более 145 км сетей, а также уделили особое внимание отдаленным и труднодоступным территориям.

«Сейчас Краснодарский край газифицирован на 82,5 процента. Эту работу продолжим и в 2026 году», — отметил Кондратьев.

По его словам, в качестве ключевых объектов в этом году выбрали подводящие газопроводы к поселку Лесодача Гулькевичского района, хутору Кувичинскому Крымского района, поселку Перевалка Мостовского района, поселкам Восточному и Дальнему Староминского района, хутору Западному Успенского района.

Также газифицировали анапский хутор Тарусин, построили распределительные сети в поселке Маяк, станице Надежной и поселке Пенькозавод Отрадненского района, хуторе Воронежском, селе Пантелеймоновском и хуторе Украинском Успенского района.

Кроме того, для подключения к газу многоквартирных домов в Туапсе построили восемь участков газопроводов.

Всего в 2025 году планируют построить 30 объектов газоснабжения, в 20 населенных пунктах проложат более 170 км газовых сетей на общую сумму 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

