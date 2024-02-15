Правительство РФ направит 1 млрд рублей на развитие горнолыжных курортов

Выделенные средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования компаний, реализующих инвестиционные проекты на территории горнолыжных курортов страны, рассчитанных не менее чем на 500 тыс. туристов в год.

«Регулярно обсуждаем развитие горнолыжных курортов в Сочи, на Кавказе, Алтае, Сахалине, Камчатке. Число туристов там ежегодно растет. Сегодня выделим еще 1 млрд рублей для обустройства этих комплексов», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эти деньги можно будет использовать для оборудования трасс, сооружения новых объектов, закупки техники и модернизации канатных дорог.

Ожидается, что эта мера поддержки поможет увеличить привлекательность горнолыжных курортов для инвесторов, сообщает пресс-служба Правительства России.

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