Правительство РФ хочет преобразовать курортный сбор в «туристический налог»

Правительство России внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Законопроект доработали с учетом предложений парламента и бизнеса.

Среди изменений — преобразование «курортного сбора» в «туристический налог». Это будет местный налог, необходимость введения и размеры ставок муниципалитеты будут определять самостоятельно.

Ставка налога будет расти постепенно — от 1% стоимости проживания в 2025 году, прибавляя по 1 п.п. в год до 2029 года. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц — так муниципалитеты смогут получить дополнительный источник финансирования для своего развития.

Налог не будут исчислять от стоимости услуг по проживанию некоторых категорий, среди которых в том числе участники спецоперации. Муниципалитеты смогут самостоятельно расширять список категорий, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Читайте также: курортный сбор планируют разрешить во всех регионах РФ.