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Правительство РФ дополнительно выделило почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработников

Экономика
26.10.2022 16:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-dopolnitelno-vydelilo-pochti-59-mlrd-rublej-na-povyshenie-zarplat-medrabotnikov
Правительство РФ дополнительно выделило почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 26 октября сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, обеспечение достойной зарплаты медикам — один из приоритетов деятельности правительства. Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать в два раза больше среднего показателя.

По прогнозам Минэкономразвития, в течение года средняя зарплата в России вырастет более чем на 11,5%.

«Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей. Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

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