Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в РФ из Англии, ЕС и Украины

Ограничение на въезд из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины будет действовать до устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения.

Исключение составят перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарных грузов. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков техподдержки для перевозки спортивных автомобилей и оборудования до мест проведения соревнований.

Запрет ввели в 2022 году как ответная мера на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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