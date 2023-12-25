Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в РФ из Англии, ЕС и Украины

Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-prodlilo-zapret-na-vezd-gruzovikov-v-rf-iz-anglii-es-i-ukrainy
Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в РФ из Англии, ЕС и Украины
Фото из соцсетей

Ограничение на въезд из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины будет действовать до устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения.

Исключение составят перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарных грузов. Кроме того, ограничение не будет распространяться на проезд грузовиков техподдержки для перевозки спортивных автомобилей и оборудования до мест проведения соревнований.

Запрет ввели в 2022 году как ответная мера на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: Правительство РФ поддержало обнуление таможенных пошлин на импорт куриных яиц.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях