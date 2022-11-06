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Правительство продлило программу субсидирования аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы

Экономика
06.11.2022 11:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-prodlilo-programmu-subsidirovaniya-aeroportov-krasnodara-gelendzhika-i-anapy
Правительство продлило программу субсидирования аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство продлевает программу субсидирования для временно закрытых аэропортов в Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Анапе, Липецке, Брянске, Симферополе, Элисте, Белгороде, Воронеже и Курске. Им частично возместят операционные расходы.

Аэропорты в южной и центральной части России приостановили работу с 24 февраля после начала специальной военной операции. В связи с этим воздушные гавани столкнулись с существенным снижением доходов.

Господдержка позволяет аэропортам сохранить обслуживание инфраструктуры и сотрудников. В 2022 году на субсидии для временно закрытых воздушных гаваней из федерального бюджета направили более 7,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: ограничение работы аэропортов Краснодарского края продлили до 9 ноября.

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