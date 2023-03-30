Правительство одобрило программу модернизации коммунальной инфраструктуры в Краснодарском крае

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края и Севастополя направят 15,3 млрд рублей.

Реализацию этих проектов одобрили члены правительства РФ 30 марта на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Общий бюджет программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе составит 13,7 млрд рублей. До конца 2024 года на эти средства планируем капитально отремонтировать 207 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — рассказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что на строительство и капремонт сетей в Фонде развития территорий предусмотрели 8,9 млрд рублей. На софинансирование программы из регионального бюджета выделят еще 4,8 млрд рублей.

По словам Кондратьева, в программу модернизации входят и 11 объектов инфраструктуры в Сочи. Их реконструкцию предусмотрели в утвержденном правительством перечне комплексного развития города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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