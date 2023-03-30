Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Правительство одобрило программу модернизации коммунальной инфраструктуры в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-odobrilo-programmu-modernizatsii-kommunalnoj-infrastruktury-v-krasnodarskom-krae
Правительство одобрило программу модернизации коммунальной инфраструктуры в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края и Севастополя направят 15,3 млрд рублей.

Реализацию этих проектов одобрили члены правительства РФ 30 марта на заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Общий бюджет программы модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе составит 13,7 млрд рублей. До конца 2024 года на эти средства планируем капитально отремонтировать 207 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», — рассказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что на строительство и капремонт сетей в Фонде развития территорий предусмотрели 8,9 млрд рублей. На софинансирование программы из регионального бюджета выделят еще 4,8 млрд рублей.

По словам Кондратьева, в программу модернизации входят и 11 объектов инфраструктуры в Сочи. Их реконструкцию предусмотрели в утвержденном правительством перечне комплексного развития города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край получит 8,8 млрд рублей на замену почти 1 тыс. км коммунальных сетей. На строительство и обновление коммунальных сетей в ближайшие годы регионы РФ получат около 150 млрд рублей.

Статьи
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простуда на губах: что это и как лечить?
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
Простой рецепт адыгейской соли: кавказский ресторан дома
10 продуктов с «вечным» сроком годности
10 продуктов с «вечным» сроком годности
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
Не возьмет недуг: чем полезен чеснок?
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Сокращение рабочей недели поддерживают 73% жителей Краснодара
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях