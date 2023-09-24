Правительство дополнительно выделило 45 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства выделили из резервного фонда правительства РФ.

На предоставление льготных кредитов аграриям дополнительно выделили 45 млрд рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, выданных сельхозпредприятиям.

Дополнительная поддержка российским аграриям необходима в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ в последние месяцы.

Программу льготного кредитования аграриев в стране запустили в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять займы по ставке до 5% годовых на срок до 2 или до 15 лет, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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