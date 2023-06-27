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Правила получения водительских прав в России изменятся с 1 апреля следующего года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravila-polucheniya-voditelskih-prav-v-rossii-izmenyatsya-s-1-aprelya-sleduyushhego-goda
Правила получения водительских прав в России изменятся с 1 апреля следующего года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Госдуме 27 июня приняли законопроект о новом порядке получения водительских удостоверений. Изменения коснутся в том числе удостоверений, полученных за рубежом. Такие документы перестанут действовать через год после переезда или возврата в страну

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Сообщается, что изменится порядок обмена иностранных прав на российские. Российское удостоверение необходимо получить не позднее, чем через год после легализации в РФ — получения вида на жительства или гражданства. Это нововведение касается и россиян с иностранными правами, оформленными во время длительного нахождения за границей.

За использование недействительных прав в РФ предусмотрен штраф. Исключением являются белорусские права. Их менять не придется.

Заменить национальные права на российские без прохождения экзаменов, обучения и предъявления медсправок смогут сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и члены их семей. А также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД России.

Остальным для того, чтобы заменить иностранные пава на российские нужно будет успешно сдать экзамены. Для получения прав категорий «М», «А», «В» и подкатегорий «А1», «В1» нужно будет сдать теорию и получить медсправку от отсутствии противопоказаний к управлению ТС, сообщает Autonews.

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