Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права

Изменения в билеты для проведения теоретического экзамена внесло МВД.

Корректировка связана с изменениями в ПДД, которые вступили в силу 1 марта.

«Они затрагивают вопросы правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 («Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца») и другие», — отмети ли ив ведомстве.

Актуальные вопросы экзаменационных задач уже разместили на официальном сайте МВД России, сообщает RT.

Согласно изменениям в ПДД, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются теперь как средства индивидуальной мобильности. Для такого вида транспорта установлена максимально разрешенная скорость до 25 км/ч. Масса транспорта, на котором можно передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части. Движение будет регулироваться новыми знаками.

При этом новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, передвигающиеся на них, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

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