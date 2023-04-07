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Опрос: более половины жителей Краснодара выступают за введение ограничений для электросамокатов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-bolee-poloviny-zhitelej-krasnodara-vystupayut-za-vvedenie-ogranichenij-dlya-elektrosamokatov
Опрос: более половины жителей Краснодара выступают за введение ограничений для электросамокатов
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

В рамках исследования, которое провели с 24 марта по 3 апреля, более 50% опрошенных краснодарцев высказались за введение определенных ограничений для вождения электросамокатов.

В частности, речь идет о запрете движения по тротуарам, а также введении предельной скорости передвижения и возрастного ограничения 18+. По мнению респондентов из Краснодара, эти меры помогут снизить число аварий с самокатчиками и обезопасить пешеходов.

При этом, 53% опрошенных высказались за введение законодательных ограничений для электросамокатов. Против этого выступили 21%. Больше всего введение ограничений на вождение самокатов поддержали люди в возрасте от 35 до 44 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

Читайте также: в России с 1 марта запретили возить пассажиров на электросамокате. В обновленных правилах дорожного движения особое внимание уделено гироскутерам, электросамокатам, моноколесам.

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