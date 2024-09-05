Правила безопасности: как без происшествий добраться до школы

Опасность дорожных происшествий в начале учебного года всегда высока. Особенно это касается школьников.

После долгих летних каникул школьникам нужно время, чтобы адаптироваться к быстрому ритму. Автомобилистам следует помнить, что количество детей на дорогах увеличилось, вырос и риск дорожно-транспортных происшествий. Чтобы путь к школе был безопасным, важно помнить о правилах ПДД.

Безопасный путь в школу начинается из дома. Для начала надо проверить светоотражающие элементы на одежде или рюкзаке, они делают учеников более заметными для водителей. Дети, выходя во двор из дома, не должны выбегать на дорогу и обходить припаркованные машины сзади. Автовладельцы могут не заметить детей, сдавая назад.

На проезжей части нужно быть внимательными. Следует идти вдоль дороги по тротуару подальше от края. Если специальной пешеходной зоны нет, то можно идти по обочине навстречу движению. Переходить дорогу нужно по пешеходному переходу.

При наличии светофора переходить улицу можно только на зеленый свет. Перед началом движения убедитесь, что все машины остановились. Необходимо посмотреть сперва налево, потом направо. Переходить дорогу следует быстрым шагом, но не бежать. Если светофора нет, то нужно быть более осторожным.

Есть несколько рекомендаций и при проезде в общественном транспорте. На остановке не следует стоять близко к проезжей части или рельсам. Если нужный транспорт ушел, бежать за ним не надо, лучше дождаться следующего. Садиться и выходить из автобуса, трамвая или троллейбуса можно только при полной остановке транспорта.

Кроме того, родители могут составить со своими детьми безопасный дорожный маршрут, отметив все опасные участки и пройдя путь вместе. Благодаря этому ребенок точно запомнит, как следует идти в школу.

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