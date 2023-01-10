Права около 5,5 тыс. обманутых дольщиков восстановят в этом году в Краснодаре

В мэрии Краснодара 10 января под председательством главы кубанской столицы Евгения Наумова прошло заседание городской межведомственной комиссии по завершению строительства проблемных объектов и восстановлению прав обманутых дольщиков.

Евгений Наумов отметил, что в Краснодаре проблемы долгостроев решают благодаря совместной работе с прокуратурой города и края, а также поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева.

«И в этом году мы должны закрыть страницу «обманутых дольщиков» для Краснодара, региона и всей России. Такую задачу перед нами поставил президент страны, а значит шансов ее не исполнить у нас просто нет. Все механизмы и дорожные карты проработаны. Надо собраться и исполнить взятые на себя обязательства перед жителями до конца этого года. Никаких поблажек, «объективных причин» и смягчающих обстоятельств быть не должно», — сказал глава Краснодара.

Обсудили дорожные карты на предстоящий год и ситуацию на каждом объекте. До конца года в столице Кубани планируют решить проблему всех долгостроев. Сейчас их 55 — это около 5,5 тыс. договоров долевого участия.

В прошлом году в Краснодаре достроили 15 проблемных домов. Из них пять завершили благодаря региональному фонду защиты прав дольщиков. Дольщики еще 27 долгостроев получили компенсации благодаря Фонду развития территорий. Количество долгостроев в Краснодаре уменьшили на 79.

В этом году за счет денег Фонда развития территорий планируют достроить 13 объектов. Решение еще по 17 проблемным домам находится на рассмотрении фонда. Права дольщиков ЖК «Курортный берег» восстановят с помощью компенсационных выплат из бюджета региона. По 6 долгостроям дела о банкротстве застройщиков находятся в суде.

Возобновили работы на еще 18 объектах. До конца года дольщики этих домов получат жилье, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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