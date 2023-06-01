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Права 44 дольщиков проблемного ЖК «Монако-1» восстановили в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prava-44-dolshhikov-problemnogo-zhk-monako-1-vosstanovili-v-tuapsinskom-rajone
Права 44 дольщиков проблемного ЖК «Монако-1» восстановили в Туапсинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жилой комплекс расположен на улице Конечной в поселке Агой.

Застройщик ООО «КСД» не исполнил в срок своих обязательств перед дольщиками. В связи с этим виновных лиц привлекли к уголовной ответственности.

Администрацией Туапсинского района 25 мая выдала решение, на основании которого жилой комплекс введен в эксплуатацию. Также бывший долгострой 29 мая исключили из единого реестра проблемных объектов.

В целом за 5 месяцев гола из единого реестра проблемных объектов исключили 23 долгостроя, восстановлены права 1 тыс. 380 дольщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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