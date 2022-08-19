Пранк за гранью: под Новороссийском хуторяне получают поддельные письма о ВИЧ-положительном статусе

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Житель Больших Хуторов получил поддельные результаты анализов на ВИЧ, которые он ранее сдавал из-за беременности жены. В документе сообщалось, что у мужчины положительный ВИЧ-статус.

При проверке результатов оказалось, что они поддельные. На самом деле его тест на ВИЧ оказался отрицательным. А Новороссийский СПИД-центр и вовсе ему ничего не отправлял.

Позже соседи мужчины по улице также получили письма о наличии положительного ВИЧ-статуса, хотя анализов на это заболевание они не сдавали. Жители Больших хуторов уверены, что это неудачная шутка какого-то пранкера.

По словам хуторян, они не планируют обращаться в правоохранительные органы из-за поддельных писем, сообщает издание «Жизнь Абрау».

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