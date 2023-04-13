Пожизненный срок получил Ильназ Галиявиев за массовое убийство в школе Казани

Признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175 Ильназа Галявиева приговорил к пожизненному заключению Верховный суд Татарстана.

В ходе судебного разбирательства предложили назначить стрелку наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, после — в колонии строгого режима. Также прокуроры предложили удовлетворить требования потерпевших в компенсации морального вреда — около 120 млн рублей.

Подсудимый заявил, что постарается возместить все иски потерпевшим, а также попросил не отправлять его в тюрьму, а направить сразу в колонию, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175. В результате нападения погибли девять человек — семеро детей и две учительницы.

Галявиева признали вменяемым, в ходе следствия он признал вину. Потерпевшими по делу признали 667 человек. Следствие выяснило, что Ильназ Галявиев стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, информацию о которых он нашел в интернете и при нападении копировал их поведение.