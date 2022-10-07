Дело о стрельбе в гимназии Казани передали в суд
ГСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева, которого обвиняют в массовом убийстве, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и умышленном уничтожении имущества.
По данным следствия, Галявиев вооружился многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством и 11 мая 2021 года напал на гимназию № 175 в Казани. Следствие выяснило, что Галявиев стремился подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, информацию о которых он нашел в интернете и при нападении копировал их поведение.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину он признал полностью и раскаялся. Уголовное дело передали в суд, сообщает пресс-служба СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу № 175 в Казани. В этот момент там было 714 учеников и 70 сотрудников учреждения. Вначале прогремел взрыв, затем нападавший открыл стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Госпитализировали 21 пострадавшего.
По данным следствия, Ильназ Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога. Однако он неоднократно жаловался на сильные головные боли. В 2020 году у него выявили заболевание головного мозга. Первая после преступления экспертиза установила, что Ильназ Галявиев на момент совершения преступления был невменяем.
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?