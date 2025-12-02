Пожизненное грозит 18-летнему закладчику из Крымска за 600 граммов «синтетики»

Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Полиция Белореченского района установила, что 18-летний житель Крымска сбывал наркотики через закладки на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Правоохранители задержали парня с поличным на окраине поселка Нового в русле реки Пшеха. Там злоумышленник оборудовал тайники с «синтетикой». При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским и пытался скрыться на личном автомобиле. Полицейским удалось его задержать.

При личном досмотре у него изъяли 120 свертков с мефедроном. Общая масса наркотика превысила 360 граммов. Также были установлены координаты тайников, которые оборудовал злоумышлений. Из них изъяли еще 250 граммов «синтетики». Таким образом общая масса изъятого наркотика превысила 600 граммов.

Молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

