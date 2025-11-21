Logo
Полиция Туапсе изъяла у наркокурьера 800 таблеток прегабалина

Полиция Туапсе изъяла у наркокурьера 800 таблеток прегабалина
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Местный 28-летний житель приобрел препараты для дальнейшего распространения путем тайников. 

Сотрудники полиции Туапсе при задержании изъяли у наркокурьера пакет со свертками капсул сильнодействующего вещества общей массой 350 г.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело, на период следствия его заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: в Краснодарском крае обнаружили нарколабораторию в вагоне-бытовке. Синтезировали мефедрон двое мужчин, приехавшие из Новгородской области. Их задержали с поличным. Сотрудники управления наркоконтроля изъяли на месте более 7,2 кг наркотика, оборудование и прекурсоры.

