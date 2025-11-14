В Краснодарском крае обнаружили нарколабораторию в вагоне-бытовке

Скриншот из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Нарколабораторию злоумышленники обустроили на купленном земельном участке в станице Константиновской Курганинского района.

Синтезировали мефедрон двое мужчин, приехавшие из Новгородской области. Их задержали с поличным. Сотрудники управления наркоконтроля изъяли на месте более 7,2 кг наркотика, оборудование и прекурсоры.

Оказалось, что злоумышленники действовали в составе организованной группы. Их сообщники создали нарколабораторию в Ростовской области. Еще пятерых участников ОПГ оперативники задержали в Ленинградской и Новгородской областях.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников заключили под стражу. Он могут получить пожизненные сроки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

