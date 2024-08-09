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Пожилого мужчину эвакуировали с туробъекта «300 ступеней» в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhilomu-muzhchine-stalo-ploho-na-plyazhe-okolo-lestnitsy-300-stupenej-v-anape
Пожилого мужчину эвакуировали с туробъекта «300 ступеней» в Анапе
Фото t.me/kubanspas

Очевидцы обратились за помощью в службу «112» и сообщили о том, что в районе лестницы «300 ступеней» пожилому мужчине стало плохо.

Спасатели вскоре прибыли на место происшествия и осмотрели пострадавшего. Видимых травм у мужчины не было.

На носилках 78-летнего пациента транспортировали с каменного пляжа к машине скорой помощи, которая ждала наверху, сообщает «Кубань-СПАС» в Telegram.

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