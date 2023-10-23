Пожилой водитель погиб в жестком лобовом ДТП с «Газелью» в Краснодарском крае

Авария со смертельным исходом произошла 23 октября в 8:10 в Курганинском районе на автодороге Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель».

В результате ДТП 66-летний водитель «семерки» погиб, предположительно от остановки сердца. Кроме того, пострадал пассажир «Газели», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействию со СМИ УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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