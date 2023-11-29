Пожилой водитель погиб в ДТП с фургоном под Краснодаром

Смертельная авария произошла днем 29 ноября в Динском районе около Мичуринского сельского поселения.

По предварительной информации, водитель фургона ехал со стороны Агронома, не уступил дорогу ехавшему по главной автомобилю ВАЗ-2112 и врезался в него. От удара легковушку отбросило на припаркованный «Жигули».

В результате ДТП погиб 65-летний водитель ВАЗа. Пострадали трое его пассажирок в возрасте 55, 61 и 66 лет. Их с различными травмами госпитализировали в Динскую ЦРБ, пишет газета «РВС».

Читайте также: в Краснодарском крае под колесами КамАЗа погиб 50-летний пешеход. ДТП со смертельным исходом произошло 28 ноября в 19:00 на 17-м километре трассы Ладожская — Кирпильская в станице Кирпильской Усть-Лабинского района.