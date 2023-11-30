Пожилой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае
Происшествия
30.11.2023 10:10
ДТП со смертельным исходом произошло 29 ноября в 17:40 в станице Старовеличковской на 5 км автодороги Калининская — Новотитаровская.
По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на 63-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Позже она умерла в местной больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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