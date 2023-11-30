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Пожилой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-voditel-na-inomarke-nasmert-sbil-pensionerku-v-krasnodarskom-krae
Видео t.me/gibdd123region

ДТП со смертельным исходом произошло 29 ноября в 17:40 в станице Старовеличковской на 5 км автодороги Калининская — Новотитаровская.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на 63-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Позже она умерла в местной больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: пожилой водитель погиб в ДТП с фургоном под Краснодаром. Смертельная авария произошла днем 29 ноября в Динском районе около Мичуринского сельского поселения.

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