Пожилой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионерку в Краснодарском крае

ДТП со смертельным исходом произошло 29 ноября в 17:40 в станице Старовеличковской на 5 км автодороги Калининская — Новотитаровская.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo наехал на 63-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила серьезные травмы. Позже она умерла в местной больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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