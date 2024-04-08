Пожилой водитель кроссовера погиб, вылетев с дороги в канал в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 7 апреля около 15:00 на 5 км около хутора Новоукраинского в Крымском районе.

Предварительно, 73-летний мужчина ехал по дороге Новоукраинский — Мерчанское — Ястребовский на автомобиле Subaru Forester. На закруглении дороги он не справился с управлением и вылетел в канал.

В результате ДТП водитель кроссовера погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: «КАМАЗ» насмерть сбил велосипедиста в Ейском районе. Смертельное ДТП произошло 7 апреля около 22:30 на 222 км+900 м трассы «Краснодар — Ейск».