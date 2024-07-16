Пожилой водитель иномарки погиб в ДТП из-за плохого самочувствия на Кубани

Авария со смертельным исходом произошла 15 июля около 2:00 в станице Камышеватской Ейского района.

Предварительно, в ту ночь 60-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и врезался в припаркованный внедорожник Chevrolet Tahoe. Вероятней всего, это произошло из-за резкого ухудшения самочувствия у пожилого мужчины.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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