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До семи выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-semi-vyroslo-chislo-postradavshih-v-dtp-s-avtobusom-v-krasnodarskom-krae
До семи выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла 16 июля на трассе «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

На станции скорой помощи муниципалитета сообщили, что в ДТП пострадали семь человек — четверо взрослых, среди которых виновник аварии и пассажиры автобуса, а также трое детей — пассажиры иномарки. Среди взрослых один человек тяжело пострадал, пишут «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ».

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