До семи выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла 16 июля на трассе «Джубга — Сочи» в Туапсинском районе.

На станции скорой помощи муниципалитета сообщили, что в ДТП пострадали семь человек — четверо взрослых, среди которых виновник аварии и пассажиры автобуса, а также трое детей — пассажиры иномарки. Среди взрослых один человек тяжело пострадал, пишут «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ».