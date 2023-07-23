Пожилой рецидивист угнал мопед из двора дома в Кущевском районе

Преступника удалось задержать по горячим следам. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне в полицию Кущевского района за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что из двора ее частного дома пропал мопед. Сумма ущерба составила около 60 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что транспортное средство угнал ранее судимый 63-летний местный житель. В тот вечер он шел по улице, увидел мопед во дворе и решил его угнать.

Завели уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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