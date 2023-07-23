Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожилой рецидивист угнал мопед из двора дома в Кущевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-retsidivist-ugnal-moped-iz-dvora-doma-v-kushhevskom-rajone
Пожилой рецидивист угнал мопед из двора дома в Кущевском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступника удалось задержать по горячим следам. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Накануне в полицию Кущевского района за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала, что из двора ее частного дома пропал мопед. Сумма ущерба составила около 60 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что транспортное средство угнал ранее судимый 63-летний местный житель. В тот вечер он шел по улице, увидел мопед во дворе и решил его угнать.

Завели уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный рецидивист угнал автомобиль у матери и опрокинулся в кювет в Краснодарском крае. Преступление произошло в хуторе Междуреченском Павловского района.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 июля
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Чем полезна тыква и кому ее нельзя
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Смертельно опасная таблетка: кому нельзя пить аспирин
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Рак печени: симптомы, прогнозы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях