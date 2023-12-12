Пожилой мужчина умер на улице возле больницы в Краснодаре

Труп мужчины, накрытый простыней, прохожие заметили днем 12 декабря на тротуаре на улице 40-летия Победы возле больницы скорой медицинской помощи.

Информация о скоропостижной смерти мужчины поступила из медучреждения в полицию. Известно, что умершему было 78 лет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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