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Пожилой мужчина умер на улице возле больницы в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-muzhchina-umer-na-ulitse-vozle-bolnitsy-v-krasnodare
Пожилой мужчина умер на улице возле больницы в Краснодаре
Фото из соцсетей

Труп мужчины, накрытый простыней, прохожие заметили днем 12 декабря на тротуаре на улице 40-летия Победы возле больницы скорой медицинской помощи.

Информация о скоропостижной смерти мужчины поступила из медучреждения в полицию. Известно, что умершему было 78 лет.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: в Анапе 76-летний мужчина умер по дороге в магазин. Информация о трупе на улице Солдатских Матерей появилась в соцсетях вечером 11 ноября.

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