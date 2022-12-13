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Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-muzhchina-umer-na-ulitse-po-puti-v-bolnitsu-v-anape
Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 13 декабря на улице Владимирской около дома № 93. Очевидцы заметили на тротуаре труп мужчины. Рядом с ним лежали костыли.

По данным полиции, 57-летний местный житель направлялся в медицинское учреждение под присмотром дочери. В какой-то момент ему стало плохо, он упал на землю и начал задыхаться. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Предварительно, у него было онкологическое заболевание, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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