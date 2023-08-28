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Пожилой мужчина погиб во время пожара в своем доме в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-muzhchina-pogib-vo-vremya-pozhara-v-svoem-dome-v-krasnodarskom-krae
Пожилой мужчина погиб во время пожара в своем доме в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия произошла вечером 27 августа в станице Динской в частном доме на улице Советской.

В доме загорелись вещи и мебель на площади 40 кв. метров. Информация о пожара поступила диспетчеру в 18:33. Вскоре спасатели прибыли на место и уже к 19:00 полностью ликвидировали возгорание.

Находившийся в горящем доме 62-летний мужчина погиб. Предположительно, пожар в доме произошел из-за неосторожного курения, пишет газета «РВС».

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