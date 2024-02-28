Пожилой мужчина погиб в сгоревшей хате в Краснодарском крае

Возгорание произошло накануне в частном доме в станице Некрасовской на улице Чапаева.

При тушении пожара доме нашли тело 73-летнего мужчины. В сельской администрации уточнили, что он жил в хате без собственника, которая отапливалась дровами. Погибший пенсионер не был зарегистрирован в станице Некрасовской.

Предварительно, причиной пожара в доме стала неправильная эксплуатация печи. Точную причину смерти мужчины установят с помощью судебно-медицинской экспертизы, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

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