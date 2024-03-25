Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожилой мотоциклист без прав врезался в «Жигули» и погиб в Каневском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-mototsiklist-bez-prav-vrezalsya-v-zhiguli-i-pogib-v-kanevskom-rajone
Пожилой мотоциклист без прав врезался в «Жигули» и погиб в Каневском районе
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в результате которого погиб 65-летний мужчина, произошло 24 марта около 15:00 на улице Вокзальной в станице Новоминской.

По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем мотоцикла Omaks, разворачиваясь, не пропустил автомобиль ВАЗ-21061 под управлением 33-летнего местного жителя. Установлено, что мотоциклист водительского удостоверения не получал.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм погиб скончался на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: уголовное дело заведут на самокатчицу, сбившую женщину в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях