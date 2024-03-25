Пожилой мотоциклист без прав врезался в «Жигули» и погиб в Каневском районе

ДТП, в результате которого погиб 65-летний мужчина, произошло 24 марта около 15:00 на улице Вокзальной в станице Новоминской.

По предварительным данным, 65-летний мужчина за рулем мотоцикла Omaks, разворачиваясь, не пропустил автомобиль ВАЗ-21061 под управлением 33-летнего местного жителя. Установлено, что мотоциклист водительского удостоверения не получал.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм погиб скончался на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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