Пожилой грибник трое суток блуждал в лесу под Горячим Ключом

С заявлением о пропаже своего 68-летнего супруга обратилась жительница Горячего Ключа.

Она рассказала, что муж ушел в лес за грибами и не вернулся. Прибыв на место, полицейские опросили женщину, соседей и знакомых пропавшего по дачному участку. Они составили ориентировку на розыск и передали всем дежурным нарядам.

В поисках пенсионера участвовали сотрудники полиции, МЧС, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтеры.

Трое суток спустя старший участковый уполномоченный полиции обнаружил пропавшего. Мужчина шел вдоль трассы М-4 «Дон» возле леса по направлению станицы Саратовской.

Установлено, что в отношении пенсионера противоправных действий не совершалось. Мужчину вернули в семью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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