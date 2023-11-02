Пожилой блогер «Санек вечно молодой» из Динской попал в больницу после ДТП

Речь идет о 63-летнем Александре Приютине. Вечером 27 октября его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде, на пересечении улиц Станичной и Пластуновской в Динской.

В результате ДТП мужчина получил переломы лицевой кости и ноги, а также многочисленные ушибы. Он находится в тяжелом состоянии в отделении травматологии.

Травмированный мужчина нуждается в помощи и средствах на реабилитацию. Сейчас ему помогают знакомые, пишет газета «РВС».

В Динской Приютин больше известен как «Санек вечно молодой». Он ведет аккаунты в соцсетях и имеет более 1,5 тыс. подписчиков.

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