Неизвестный водитель насмерть сбил девушку-подростка в Анапе и скрылся

ДТП со смертельным исходом произошло 31 октября в 21:00 в селе Юровка на улице Полевой.

В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, что компания подростков стояла возле пешеходного перехода. Одна из девушек выбежала на пешеходный переход перед проезжающим автомобилем.

Водитель автомобиля ехал на большой скорости и не успел притормозить. Он оставил сбитого подростка лежать на дороге, а сам скрылся. Позже 17-летняя девушка скончалась от полученных травм.

«По факту произошедшего проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление местонахождения водителя скрывшегося автомобиля», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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