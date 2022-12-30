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Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Тимашевске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhilaya-zhenshhina-pogibla-pod-kolesami-inomarki-v-timashevske
Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Тимашевске
Фото газеты "Знамя труда"

Смертельное ДТП произошло 28 декабря около 18:00 в районе пересечения улиц Дружбы и Ленина.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал по улице Ленина и наехал на 84-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа-налево около пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет газета «Знамя труда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 28 декабря в течение суток погибли четыре пешехода. Известно, что все они переходили проезжую часть в неположенном месте в темное время суток. На одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.

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