Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Тимашевске

Смертельное ДТП произошло 28 декабря около 18:00 в районе пересечения улиц Дружбы и Ленина.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал по улице Ленина и наехал на 84-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть справа-налево около пешеходного перехода.

В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет газета «Знамя труда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 28 декабря в течение суток погибли четыре пешехода. Известно, что все они переходили проезжую часть в неположенном месте в темное время суток. На одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.