Пожилая женщина оказалась на улице после отказа в госпитализации в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 18 сентября на улице Российской в Краснодаре.

По данным соцсетей, местные жители заметили пожилую женщину, которая лежала на лавочке. Очевидцы подошли к ней, чтобы выяснить, что с ней случилось. Оказалось, что 83-летнюю жительницу Мостовского района привезли на скорой из районной больницы в ККБ № 1 на обследование. Однако после приезда выяснилось, что направление женщине дали к кардиологу, а нужно было — к хирургу. Обратно ехать пенсионерка отказалась, в поликлинике улице Российской ее оставить не могли.

«Бабушку вынесли на улицу, вызвали ей такси, но человек не ходит. Таксист приехал, сказал, что не сможет ее донести на руках до машины и не сможет из машины вынести до дома. У бабушки нет детей, обратиться за помощью не к кому», — написали очевидцы в соцсетях.

Когда об этой истории стало известно, на помощь пенсионерке поспешили неравнодушные краснодарцы. К тому времени на место уже приехали медики и собирались увезти бабушку в БСМП. В тот момент, когда пациентку на каталке завозили в машину скорой помощи, из краевой больницы пришел сотрудник, после чего жительницу Мостовского района госпитализировали в ККБ № 1.

По факту размещенных в соцсетях сведений об отказе в госпитализации пожилой пенсионерки в лечебное учреждение в Краснодаре прокуратура Прикубанского административного округа начала проводить проверку.

«По результатам проверки, при наличии оснований, примут меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, недопущение их впредь и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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