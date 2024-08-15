Пожилая женщина из-за сигареты погибла в пожаре на Кубани

Пожар произошел вечером 14 августа в частном доме на улице Максима Горького в Кропоткине.

Соседи увидели горящий дом и вызвали пожарных. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 20:22.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили возгорание на 3 кв. м. В 20:29 пожар ликвидировали. Всего задействовали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в доме обнаружили тело 59-летней хозяйки. Одна из возможных причин пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Убедительно призываем граждан соблюдать меры безопасности при обращении с огнем, в том числе в жилых помещениях, и устанавливать дома противопожарные датчики, которые могут спасти вашу жизнь, ваших родных и близких», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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