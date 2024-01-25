Пожилая семейная пара погибла в своем доме во время пожара в Кропоткине

Трагедия произошла утром 25 января в одном из частных домов на улице Красноармейской.

По версии следствия, в одной из комнат дома произошло возгорание. В этот момент в нем находились 85-летний мужчина и 74-летняя женщина. Соседи вызвали на место спасателей. Пожарные потушили огонь в доме и нашли тела семейной пары.

При осмотре тел признаков насилия не обнаружили. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации газового котла.

По факту гибели пенсионеров в пожаре организовали доследственную проверку. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия. Для выяснения точно причины гибели людей назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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