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Под Краснодаром мужчина из-за курения в постели устроил пожар и пострадал в нем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-muzhchina-iz-za-kureniya-v-posteli-ustroil-pozhar-i-postradal-v-nem
Под Краснодаром мужчина из-за курения в постели устроил пожар и пострадал в нем
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Республике Адыгея

Возгорание произошло накануне в одном из многоквартирных домов в ауле Новая Адыгея.

Квартира загорелась на площади 8 кв. метров. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. Пожар в доме произошел из-за того, что хозяин жилья закурил в постели.

В результате происшествия мужчина пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Читайте также: двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае. Тела двоюродных братьев обнаружили в сгоревшем доме в Апшеронском районе в ночь на 20 января.

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