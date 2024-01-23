Под Краснодаром мужчина из-за курения в постели устроил пожар и пострадал в нем

Возгорание произошло накануне в одном из многоквартирных домов в ауле Новая Адыгея.

Квартира загорелась на площади 8 кв. метров. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. Пожар в доме произошел из-за того, что хозяин жилья закурил в постели.

В результате происшествия мужчина пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Адыгея.

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